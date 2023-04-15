أسعار الذهب اليوم في الإمارات 15 أبريل 2023.. عيار 21 ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى انخفاض أسعار الذهب فى أسواق الإمارات بينما أغلق سعر الذهب العالمي على تراجع مع ارتفاع الدولار وتوقعات رفع الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 236.75 درهم (64.47 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 207.16 درهم (56.41 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 177.57 درهم (48.35 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,363 درهم (2,005 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 236,751 درهم ( 64,469 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى منخفضا فى ختام تعاملات أمس الجمعة إذ شهد تراجعا حادا بعدما سجل أعلى مستوياته في أكثر من عام خلال الجلسة الماضية، وذلك مع ارتفاع الدولار وبعدما أشار مسؤول بمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إلى الحاجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وعند الإغلاق، انخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.8% إلى 2003.60 دولار للأوقية ( الأونصة).

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.9% إلى 2015.80 دولار.