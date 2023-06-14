أسعار الذهب اليوم في الإمارات 14 يونيو 2023.. ارتفاع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع ضعف الدولار قبيل قرار الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 229.88 درهم (62.59 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 201.15 درهم (54.77 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 172.41 درهم (46.95 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,149 درهم (1,947 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 229,880 درهم ( 62,595 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار، إذ عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في وقت لاحق اليوم، بحسب وكالة رويترز.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1948.49 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1961.70 دولار.