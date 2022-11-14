أسعار الذهب اليوم في الإمارات 14 نوفمبر 2022.. انخفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الإثنين في الإمارات، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات متماشيا مع تراجع أسعار الذهب عالميا إذ هبطت من أعلى مستوى وصلت إليه منذ ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة مع ارتفاع فيه الدولار وعائد السندات الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 208.17 درهم ( 56.68 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 182.15 درهم ( 49.59 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 156.13 درهم (42.51 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,474 درهم ( 1,763 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 208,169 درهم ( 56,675 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين لتهبط من أعلى مستوى وصلت إليه منذ ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وعائد السندات الأمريكية بعد أن حذر أحد كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) من أن المجلس لم يخفف من معركته ضد التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1761.86 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 18 أغسطس يوم الجمعة.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1764.80 دولار.

وسجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ مارس 2020 الأسبوع الماضي بعد أن أثارت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة آمالا بأن مجلس الاحتياطي سيكون أقل تمسكا برفع أسعار الفائدة.