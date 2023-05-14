أسعار الذهب اليوم في الإمارات 14 مايو 2023.. استقرار المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا فى ختام تعاملات أول أمس مع تفاقم أزمة سقف الدين الأمريكى، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 237.51 درهم (64.68 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 207.82 درهم (56.60 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 178.13 درهم (48.51 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,386 درهم (2,012 دولار).

سعر كيلو الذهب

و بلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 237,506 درهم ( 64,678 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس ، إذ تحول المعدن الأصفر للارتفاع بعد انخفاضه في وقت سابق من الجلسة إذ أقبل المستثمرون على الشراء للاستفادة من تراجع الأسعار في حين استمر الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن بفعل مخاطر اقتصادية منها المخاوف من تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد الديون، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2018.29 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض 0.7% في وقت سابق من الجلسة.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 2023.40 دولار.