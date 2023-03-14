أسعار الذهب اليوم في الإمارات 14 مارس 2023.. عيار 18 ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما استقر سعر الذهب العالمي وسط آمال بتوقف رفع الفائدة بعد انهيار بنك سيليكون فالي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 225.58 درهم (61.42 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 197.38 درهم (53.74 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 169.18 درهم (46.06 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,015 درهم (1,910 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 225,576 درهم (61,418 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب استقرارا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء وسط توقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بعد انهيار بنكين إقليميين كبيرين بالولايات المتحدة مما زاد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا، بحسب وكالة يونهاب.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1913.54 دولار للأوقية (الأونصة).

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1916.20 دولار للأوقية.