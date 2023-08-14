أسعار الذهب اليوم في الإمارات 14 أغسطس 2023.. ارتفاع محدود

شهدت أسعار الذهب صعودا طفيفا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما بينما هبطت أسعار الذهبخلال تعاملات اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع بعدما ارتفع الدولار وعوائد السندات قبل النشر المرتقب هذا الأسبوع لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر يوليو، والذي قد يوفر مؤشرات من شأنها توجيه التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة في المستقبل.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 226.11 درهم (61.56 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 197.85 درهم (53.87 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 169.59 درهم (46.17 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,032 درهم (1,915 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 226,114 درهم ( 61,563 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

هبطت أسعار الذهب يوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع بعدما ارتفع الدولار وعوائد السندات قبل النشر المرتقب هذا الأسبوع لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر يوليو، والذي قد يوفر مؤشرات من شأنها توجيه التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة في المستقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1912.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش وهو أدنى مستوى له منذ السابع من يوليو.