أسعار الذهب اليوم في الإمارات 13 يونيو 2023.. ارتفاع عيار 24

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمي قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى وصدور بيانات التضخم الأمريكى ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 231.75 درهم (63.10 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 202.78 درهم (55.22 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 173.81 درهم (47.33 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,207 درهم (1,963 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 231,745 درهم ( 63,103 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا ، اليوم الثلاثاء، مع انخفاض الدولار، إلا أنّ حركة الأسعار ظلت في نطاق ضيق، إذ يترقب المتعاملون صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) غداً بشأن السياسة النقدية، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في السوق الفورية 0.2 % إلى 1960.59 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1974.60 دولار.