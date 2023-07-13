أسعار الذهب اليوم في الإمارات 13 يوليو 2023.. مكاسب ضعيفة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا ، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي صعود أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمي لأعلى مستوى منذ شهر مع ضعف الدولار، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 231.45 درهم (63.02 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 202.52 درهم (55.14 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 173.59 درهم (47.27 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,198 درهم (1,960 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 231,450 درهم ( 63,019 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتصعد إلى أعلى مستوى لها في قرابة شهر بدعم تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية التي عززت الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) قريبا عن تشديد سياسته النقدية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهبت أسعار الذهب فى في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1959.94 دولار للأوقية (الأونصة) ، مسجلة أعلى مستوي منذ 16 يونيو.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1964.40 دولار.