أسعار الذهب اليوم في الإمارات 13 نوفمبر 2022.. استقرار المعدن الثمين

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم الأحد في الإمارات، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات فى الوقت الذى أغلق فيه سعر الذهب العالمى مرتفعا فى نهاية تعاملات أول أمس ليحقق أكبر ارتفاع في أكثر من عامين بعد زيادة مكاسبه. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 209.32 درهم ( 56.99 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 183.16 درهم ( 49.86 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 156.99 درهم (42.74 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,510 درهم ( 1,772 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 209,316 درهم ( 56,987 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا فى نهاية تعاملات أول أمس ليحقق أكبر ارتفاع في أكثر من عامين بعد زيادة مكاسبه ، إذ عززت الدلائل على تباطؤ التضخم الآمال في احتمال أن يتحول مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إلى تخفيف سياسة التشديد النقدي، بحسب وكالة رويترز.