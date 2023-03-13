أسعار الذهب اليوم في الإمارات 13 مارس 2023.. عيار 18 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمي لأعلى مستوى فى 5 أسابيع مع ضعف الدولار، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 221.42 درهم (60.29 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 193.75 درهم (52.75 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 166.07 درهم (45.22 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,886 درهم (1,875 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 221,419 درهم (60,286 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين لتصعد إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع مع تراجع الدولار في حين دفعت مخاوف آثارها أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية عام 2008 المستثمرين صوب المعدن النفيس الذي يمثل ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1877.30 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ 3 فبراير في وقت سابق خلال الجلسة عند 1893.96.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1882.10 دولار للأوقية.