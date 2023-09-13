أسعار الذهب اليوم في الإمارات 13 سبتمبر 2023.. المعدن الأصفر يتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما انخفض سعر الذهب العالمي مع ترقب المستثمرين لتقرير التضخم الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 225.60 درهم (61.43 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 197.41 درهم (53.75 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 169.21 درهم (46.07 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,016 درهم (1,911 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 225,605 درهم ( 61,431 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى تراجعا اليوم الأربعاء لكنه تماسك فوق أدنى مستوى في أسبوعين بلغه في الجلسة الماضية مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية والتي قد توفر مؤشرات على مسار أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1910.87 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 25 أغسطس عند 1906.50 دولار للأوقية أمس.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1993.30 دولار للأوقية.