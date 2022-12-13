أسعار الذهب اليوم في الإمارات 13 ديسمبر 2022.. المعدن الأصفر يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم فى الإمارات، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات متماشيا مع صعود سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 211.12 درهم (57.48 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 184.73 درهم (50.30 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 158.34 درهم (43.11 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,566 درهم ( 1,788 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 211,119 درهم (57,479 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ضعف الدولار، لكن المعدن الأصفر تحرك في نطاق ضيق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية وقرار لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.3% إلى 1786.28 دولار للأوقية.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1796.90 دولار.