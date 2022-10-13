أسعار الذهب اليوم في الإمارات 13 أكتوبر 2022.. تراجع كبير

شهدت أسعار الذهب تراجعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الخميس، في الإمارات بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتى انخفاض أسعار الذهب فى أسواق الإمارات متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية حيث تحرك المعدن النفيس في نطاق ضيق مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى الإمارات طبقا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24 في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 194.58 درهم ( 52.97 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 170.26 درهم ( 46.35 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 145.93 درهم (39.73 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,051 درهم ( 1,648 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 194,575 درهم ( 52,974 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس ليتحرك في نطاق ضيق مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تؤثر على حجم الزيادة المقبلة في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1668.84 دولار للأوقية.

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1675.50 دولار.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تقليديا وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم يقلل من جاذبية المعدن النفيس لأنه لا يدر عائدا ثابتا.