أسعار الذهب اليوم في الإمارات 12 يونيو 2023.. انخفاض طفيف

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا ، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما نزل سعر الذهب العالمي وسط ترقب لقرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 231.58 درهم (63.06 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 202.64 درهم (55.18 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 173.69 درهم (47.29 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,202 درهم (1,961 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 231,580 درهم ( 63,058 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع صعود الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى المتعلق بسعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1956.82 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1971.10 دولار.