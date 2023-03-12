أسعار الذهب اليوم في الإمارات 12 مارس 2023.. عيار 18 يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا مع تراجع عائد السندات وأسواق المال فى ختام تعاملات أول أمس ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 220.73 درهم (60.10 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 193.14 درهم (52.59 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 165.55 درهم (45.08 دولار).

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,865 درهم (1,869 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 220,728 درهم (60,100 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس ليصعد حوالي 2% مدفوع بتراجع عائدات السندات الأمريكية والأسواق المالية بوجه عام وسط مخاوف بشأن القطاع المصرفي طغت على تأثير بيانات قوية للوظائف الأمريكية مما أثار موجة لشراء المعدن الأصفر بحثا عن ملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.