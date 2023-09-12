أسعار الذهب اليوم في الإمارات 12 سبتمبر 2023.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تباين سعر الذهب العالمي مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 226.77 درهم (61.75 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 198.43 درهم (54.03 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 170.08 درهم (46.31 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,053 درهم (1,920 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 226,774 درهم ( 61,749 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي يمكن أن تحدّث وجهة النظر بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالى الباب مفتوحا أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1946.10 دولار.