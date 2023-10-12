أسعار الذهب اليوم في الإمارات 12 أكتوبر 2023.. المعدن الأصفر يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمى لأعلى مستوى فى أسبوعين وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 222.23 درهم (60.51 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 194.45 درهم (52.95 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 166.67 درهم (45.38 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,911 درهم (1,882 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 222,228 درهم (60,511 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الخميس ليقفز إلى أعلى مستوي في أسبوعين مقتربا من تجاوز مستوى الـ 1900 دولار للأوقية،، بالتزامن مع ضعف الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية قبل تقرير التضخم الأمريكي المنتظر والذي قد يلقي بعض الضوء على توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى القادمة بشأن أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.41% إلى 1882 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4% إلى 1895 دولار للأوقية.