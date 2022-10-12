أسعار الذهب اليوم في الإمارات 12 أكتوبر 2022.. استقرار المعدن الأصفر

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في الإمارات بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتى استقرار أسعار الذهب فى أسواق الإمارات فى الوقت الذى صعدت فيه أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم مع تراجع الدولار وسط ترقب لرفع أسعار الفائدة. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى الإمارات طبقا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 197.35 درهم (53.73 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 172.69 درهم ( 47.01 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 148.02 درهم (40.30 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,138 درهم ( 1,671 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 197,353 درهم ( 53,730 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بدعم من تراجع طفيف للدولار ، إذ يدرس المستثمرون محضر اجتماع السياسة الفيدرالية في سبتمبر وبيانات التضخم بحثًا عن دلائل على مسار رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1668.40 دولارًا للأوقية (الأونصة) ، بعد انخفاضه لخمس جلسات متتالية.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1675.50 دولار.

وتراجع الدولار بنسبة 0.1% أمام منافسيه ، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا ، المحلل الخارجي في كينيسيس مونى “هناك بعض الشراء للذهب لأنهم يرون أن الدولار يتباطأ قليلاً ، “ومع ذلك ، فإن السوق الآن في حالة من الانتظار والترقب قبل صدور تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي وتقرير التضخم”.