أسعار الذهب اليوم في الإمارات 11 يوليو 2023.. المعدن الثمين يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي صعود أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما ارتفع سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 228.72 درهم (62.28 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 200.14 درهم (54.50 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 171.54 درهم (46.71 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,113 درهم (1,937 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 228,722 درهم ( 62,280 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار لكن المعدن الأصفر يكافح لكسب قوة دفع في ظل حذر المستثمرين من خوض رهانات كبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1928.99 دولار للأوقية.

كما ارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1934.60 دولار للأوقية.