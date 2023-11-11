أسعار الذهب اليوم في الإمارات 11 نوفمبر 2023.. المعدن الأصفر يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمى منخفضا مسجلا 2.8% خسائر أسبوعية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 229.05 درهم (62.37 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 200.43 درهم (54.57 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 171.79 درهم (46.78 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,124 درهم (1,940 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 229,053 درهم (62,370 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض مع نهاية تعاملات أمس الجمعة إذ تراجع المعدن الأصفر بأكثر من 1% ليسجل انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن بينما عزز الموقف المتشدد لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجانب الهبوطي، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق، انخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 1.1% إلى 1936.09 دولارًا للأوقية ( الأونصة).

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.6 % إلى 1937.70 دولارا.