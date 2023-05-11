أسعار الذهب اليوم في الإمارات 11 مايو 2023.. انخفاض محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات بينما صعد سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وأزمة سقف الديون، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 239.68 درهم (65.27 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 209.72 درهم (57.11 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 179.76 درهم (48.95 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,454 درهم (2,030 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 239,679 درهم ( 65,270 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار والمخاوف الاقتصادية، فيما يسعى المستثمرون وراء مزيد من الوضوح حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2032.58 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.2 % إلى 2041.80 دولار.