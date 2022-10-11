أسعار الذهب اليوم في الإمارات 11 أكتوبر 2022.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في الإمارات بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتى انخفاض أسعار الذهب فى أسواق الإمارات متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم مع ارتفاع الدولار وسط توقعات بمواصلة رفع أسعار الفائدة، بينما ساد الحذر قبل إعلان بيانات التضخم الرئيسية. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى الإمارات طبقا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 196.96 درهم (53.62 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 172.34 درهم ( 46.92 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 147.72 درهم (40.22 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,125 درهم ( 1,668 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 196,961 درهم ( 53,624 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء ، لينخفض بشكل طفيف، متأثرا بمكاسب الدولار وسط توقعات بمواصلة رفع أسعار الفائدة، بينما ساد الحذر قبل إعلان بيانات التضخم الرئيسية المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1665.89 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ الثالث من أكتوبر.

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1672.60 دولار.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات زيادة متواضعة إلى 4%، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.3%، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.