أسعار الذهب اليوم في الإمارات 11 أغسطس 2023.. ارتفاع طفيف

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا محدودًا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تباين سعر الذهب العالمي فى الوقت الذى يتجه فيه المعدن النفيس لتسجيل أسوأ أداء أسبوعى. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 226.30 درهم (61.62 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 198.02 درهم (53.92 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 169.73 درهم (46.22 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,038 درهم (1,916 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 226,302 درهم ( 61,621 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الجمعة لتستقربالقرب من أدنى مستوياتها في شهر واحد ، متجاهلة أرقام التضخم الأمريكية للشهر الماضي التي جاءت أخف من المتوقع ، مع اتجاه المعدن الأصفر لإنهاء الأسبوع مسجلا أسوأ أداء في سبعة أيام ، بينما استقر عائد الدولار والسندات الأمريكية على ارتفاع، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1913.95 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن تم التداول بالقرب من أدنى مستوى له منذ 7 يوليو الذي لامسه في وقت سابق من اليوم.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1946.20 دولار.