أسعار الذهب اليوم في الإمارات 11 أبريل 2023.. عيار 18 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى ارتفاع أسعار الذهب فى أسواق الإمارات بينما صعد سعر الذهب العالمي مع انخفاض الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 236.90 درهم (64.51 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 207.29 درهم (56.45 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 177.68 درهم (48.38 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,367 درهم (2,006 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 236,897 درهم ( 64,508 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار بعد انخفاضها أكثر من 1% في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1994.48 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.1 % إلى 1994.60 دولار.