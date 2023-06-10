أسعار الذهب اليوم في الإمارات 10 يونيو 2023..استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمي منخفضا إلا أنه حقق مكاسب أسبوعية 0.7 % فى ختام تعاملات أمس الجمعة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 231.65 درهم (63.08 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 202.70 درهم (55.19 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 173.74 درهم (47.31 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,204 درهم (1,962 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 231,651 درهم ( 63,077 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى على تراجع فى ختام تعاملات أمس الجمعة مع صعود الدولار وارتفاع عائد السندات ، لكنه اتجه لتحقيق أفضل أسبوع له منذ أوائل مايو بعد بيانات الوظائف الضعيفة التي عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقى أسعار الفائدة كما هى الأسبوع المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، انخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.3% إلى 1961.39 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1977.20 دولار.