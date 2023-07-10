أسعار الذهب اليوم في الإمارات 10 يوليو 2023.. انخفاض طفيف

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا ، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تباين سعر الذهب العالمي بعد بيانات التوظيف الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 227.21 درهم (61.87 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 198.81 درهم (54.14 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 170.41 درهم (46.40 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,066 درهم (1,924 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 227,211 درهم ( 61,868 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية خلال التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعدما ألقت بيانات وظائف أمريكية في الأسبوع الماضي بظلالها على قوة سوق العمل، الأمر الذي دفع المستثمرين لمزيد من الحذر بخصوص مسار رفع الفائدة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1925.49 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1931 دولارا للأوقية.