أسعار الذهب اليوم في الإمارات 10 مايو 2023.. انخفاض عيار 21

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات بينما تباين سعر الذهب العالمي قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 239.69 درهم (65.27 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 209.73 درهم (57.12 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 179.77 درهم (48.96 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,454 درهم (2,030 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 239,688 درهم ( 65,273 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تباينا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء في ظل انتظار المتعاملين لبيانات التضخم الأمريكية المقررة في وقت لاحق اليوم مما قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2032.86 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2041.50 دولار للأوقية.