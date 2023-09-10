أسعار الذهب اليوم في الإمارات 10 سبتمبر 2023.. استقرار المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب استقرارا ، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا إلا أنه سجل خسارة أسبوعية 0.9% فى ختام تعاملات أول أمس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 226.69 درهم (61.73 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 198.36 درهم (54.01 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 170.02 درهم (46.30 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,050 درهم (1,920 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 226,691 درهم ( 61,727 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس مع تراجع الدولار، في حين يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأسبوع المقبل لاستجلاء خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكى بشأن رفع أسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق ، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1920.49 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1942.70 دولار.