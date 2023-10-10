أسعار الذهب اليوم في الإمارات 10 أكتوبر 2023.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمى جراء صراع الشرق الأوسط وتراجع الدولار وعائد السندات، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 219.29 درهم (59.71 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 191.88 درهم (52.25 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 164.47 درهم (44.78 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,820 درهم (1,857 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 219,287 درهم ( 59,711 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الثلاثاء ليواصل رحلة الصعود غداة تحقيق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق جراء الصراع في الشرق الأوسط، إذ أثرت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) على الدولار وعوائد السندات، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1862.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 29 سبتمبر.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1876.90 دولار.