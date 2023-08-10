أسعار الذهب اليوم في الإمارات 10 أغسطس 2023.. مكاسب ضعيفة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا محدودًا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تباين سعر الذهب العالمي وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 226.41 درهم (61.65 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 198.11 درهم (53.94 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 169.81 درهم (46.24 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,041 درهم (1,917 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 226,408 درهم ( 61,650 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وشهد سعر الذهب تباينًا فى الأسواق العالمية، اليوم الخميس، لكنه يحوم قرب أدنى مستوياته في شهر، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي قد تحدد المسار الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، وفقًا لوكالة رويترز.

وتقدم سعر الذهب 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1918 دولارًا للأوقية (الأونصة)، لكنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى له، منذ العاشر من يوليو الذي سجله أمس.

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1950.80 دولار.