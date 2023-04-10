أسعار الذهب اليوم في الإمارات 10 أبريل 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى هبوط أسعار الذهب فى أسواق الإمارات بينما تراجع سعر الذهب العالمي بعد بيانات التوظيف الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 236.30 درهم (64.22 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 206.77 درهم (56.19 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 177.23 درهم (48.16 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,349 درهم (1,997 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 236,304 درهم ( 64,215 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين لينخفض 1% لما دون الألفي دولار بعدما أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية استمرار قوة سوق العمل، الأمر الذي عزز التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) برفع الفائدة مرة أخرى في مايو، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1992.97 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.9 % إلى 2007.80 دولار.