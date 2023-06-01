أسعار الذهب اليوم في الإمارات 1 يونيو 2023.. المعدن النفيس يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما استقر سعر الذهب العالمي وسط ترقب المتعاملين لمسار رفع الفائدة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 232.54 درهم (63.31 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 203.48 درهم (55.40 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 174.41 درهم (47.48 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,232 درهم (1,969 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 232,538 درهم ( 63,312 دولار).

سعر الذهب العالمى

واستقر سعر الذهب العالمى خلال تعاملات اليوم الخميس مدعوما بتراجع الدولار وظل حبيس نطاق ضيق في ظل تقييم المستثمرين للتوقعات المتعلقة بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) القادمة بخصوص أسعار الفائدة بعد تصويت حاسم على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1963.49 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1963.10 دولار.