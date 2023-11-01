أسعار الذهب اليوم في الإمارات 1 نوفمبر 2023.. انخفاض عيار 21

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما هبط سعر الذهب العالمى قبيل قرار السياسة النقدية للمركزي الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 233.88 درهم (63.68 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 204.65 درهم (55.73 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 175.41 درهم (47.76 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,274 درهم (1,981 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 233,883 درهم (63,685 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم ، بعدما عززت المخاوف إزاء الصراع في الشرق الأوسط أسعار المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا لتتجاوز ألفي دولار للأوقية (الأونصة) الشهر الماضي، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1978.36 دولار للأوقية.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1987.00 دولار.