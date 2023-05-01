أسعار الذهب اليوم في الإمارات 1 مايو 2023.. انخفاض عيار 18

شهدت أسعار الذهب انخفاضا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق الإمارات بينما انخفض سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لاجتماع البنك المركزي الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 234.37 درهم (63.82 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 205.08 درهم (55.85 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 175.78 درهم (47.87 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,289 درهم (1,985 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 234,367 درهم ( 63,823 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين متأثرة بارتفاع الدولار، إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1989.10 دولار.