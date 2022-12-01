أسعار الذهب اليوم في الإمارات 1 ديسمبر 2022.. صعود ملحوظ

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس في الإمارات، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، متماشيا مع صعود أسعار الذهب العالمية إذ قفزت لأعلى مستوى في أسبوعين بعد كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 210.58 درهم (57.33 دولار).

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 184.26 درهم (50.17 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 157.94 درهم (43.00 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,549 درهم ( 1,783 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 210,577 درهم ( 57,331 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس إذ قفز لأعلى مستوى في أسبوعين بعد كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول عززت توقعات رفع الفائدة الأمريكية بمعدلات أقل، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1775.77 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ملامسة أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.7 % إلى 1788.90 دولار للأوقية.

وأنهى الذهب معاملات نوفمبر مرتفعا بأكثر من 8% وهو أعلى معدل زيادة شهري منذ يوليو 2020.