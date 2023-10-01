أسعار الذهب اليوم في الإمارات 1 أكتوبر 2023.. المعدن الأصفر يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا ، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمى منخفضا ليتكبد 4.6% خسائر شهرية فى نهاية تعاملات أول أمس ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 218.39 درهم (59.47 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 191.10 درهم (52.03 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 163.79 درهم (44.60 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,792 درهم (1,849 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 218,390 درهم ( 59,466 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات أول أمس لتسجل انخفاضا شهريا وفصليا وسط توقعات بأن يبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، انخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1850.44 دولار للأوقية ( الأونصة) وهو أدنى مستوى لها في أكثر من ستة أشهر.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1866.10 دولار عند التسوية.