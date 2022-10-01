أسعار الذهب اليوم في الإمارات 1 أكتوبر 2022.. استقرار المعدن النفيس

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت في الإمارات، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد الأسعار في الدول العربية. ويأتى استقرار أسعار الذهب فى الإمارات رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية عند الإغلاق فى ختام تعاملات أمس الجمعة مع ضعف الدولار، والمخاوف المتعلقة برفع الفائدة الأمريكية قريبا. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى الإمارات وفقا لآخر التحديثات على موقع gold-price-today.com:

سعر الذهب عيار 24

واستقر سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات عند 194.33 درهم ( 52.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات الذى سجل 170.04 درهم ( 46.29 دولار).

سعر الذهب عيار 18

واستقر سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية عند 145.75 درهم ( 39.68 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,068 درهم ( 1,652 دولار).

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات 195,121 درهم ( 53,122 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وأغلقت أسعار الذهب العالمية مرتفعة فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته الأخيرة ، لكن المعدن النفيس سجل أسوأ ربع له منذ مارس من العام الماضي ، وسط مخاوف من قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع وشيك لأسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1661.89 دولار للأوقية ( الأونصة) بحلول الساعة 1:45 مساءً. وارتفع الذهب بنسبة 1.1 % خلال الأسبوع.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1672 دولارا.

قال دانييل بافيلونيس ، كبير محللي السوق في RJO Futures: “سوق الذهب في منطقة يمكننا أن نرى فيها بعض الاتجاه الصعودى … (لكن) كل هذا يعتمد على ما يفعله الدولار ومعدلات الأسعار في عطلة نهاية الأسبوع”.

وانخفض الذهب بنسبة 8% خلال الربع حتى الآن، وسيكون هذا أيضًا هو الانخفاض الشهري السادس على التوالي للمعدن الأصفر ، وهى أطول سلسلة من الانخفاضات الشهرية في أربع سنوات.