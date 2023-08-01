أسعار الذهب اليوم في الإمارات 1 أغسطس 2023.. عيار 21 ينخفض

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما انخفض سعر الذهب العالمي إلا أن المعدن النفيس حقق 2.3% مكاسب شهرية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 231.04 درهم (62.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 202.16 درهم (55.05 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 173.28 درهم (47.18 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,185 درهم (1,957 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 231,037 درهم ( 62,910 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وبينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع بحثا عن إشارات حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، وفقا لوكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1963.04 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% لتصل إلى 1962.90 دولار للأوقية.