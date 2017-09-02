اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم فى مصر

متابعات  تنشر المال اليوم السبت 2-9-2017 متوسط أسعار الذهب بالسوق المصرية بالجنيه 
2 سبتمبر، 2017 2 سبتمبر، 2017

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متابعات 

تنشر المال اليوم السبت 2-9-2017 متوسط أسعار الذهب بالسوق المصرية بالجنيه 

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