أسعار الذهب اليوم فى مصر تواصل جنونها.. عيار 21 عند مستوى تاريخى جديد

قفزات متتالية شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 14-12-2023 في أسواق الصاغة المحلية على خلفية صعود سعر الأونصة في بورصة المعادن الدولية نتيجة تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة وتوقعات بخفضها ليستفيد سعر الجرام محليا.

واشتعل سعر الجرام في السوق المحلية ليسجل أعلى سعر تاريخي له بعد أرباح بلغت اليوم 20 جنيها ، بالتزامن مع هدوء الطلب على المعدن الأصفر ، فيما سجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا مستويات 2860 جنيها مقابل 2840 أمس غير شامل المصنعية.

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 14-12-2023 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (3268 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة في مصر تحرك قوى ليبلغ نحو 3268 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2860 جنيها)

وارتفع في سوق الصاغة سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف التعاملات ليسجل 2860 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2455 جنيهًا)

أرباح جديدة سجلها سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بقيمة 20 جنيها ليستفيد من صعود الأوقية عالميا ، ليبلغ نحو 2455 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (22880 جنيها)

واستفاد مجددا الجنيه الذهب اليوم في مصر من صعود المعدن ليربح 160 جنيها ليصل إلى 22880 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

أما عن سعر سبيكة الذهب عيار 24 في السوق المصرية فقد تحركت ارتفاعا لتبلغ 101308 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.268 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن تحركا ملحوظا في سعر أوقية الذهب لتبلغ سعر الأوقية 2035 دولارا.