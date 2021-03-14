أسعار الذهب اليوم فى مصر الأحد 14-3-2021.. وثبات عيار 21

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 14-3-2021، بشكل ملحوظ لليوم الثاني على التوالي في بداية التعاملات اليومية بسوق الصاغة المحلية ، على خلفيه ثبات سعر الذهب اليوم في بورصة المعادن العالمية في لندن نتيجة إغلاقها الإجازة الأسبوعية.

ولم تتحرك أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل يذكر للجرام ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 763, جنيه للجرام الواحد، وهى نفس أسعاره في تعاملات اليوم الصباحية ، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. أسعار الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 14-3-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (872 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 872 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (763 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 ثباتا بشكل ملحوظ في نهاية التعاملات ليسجل 763 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (655 جنيهًا)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 655 جنيهًا فى التعاملات الآن وهو العيار العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6104 جنيهات)

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 6104 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27001 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 872 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1723 دولارا.

الوقت الحالى هو الأنسب للشراء مع هبوط سعر الذهب

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، إن الوقت الحالى هو الأنسب للشراء خاصة مع تسجيل سعر الذهب في مصر مستوى متدنيا.

كما ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1.4% خلال الأسبوع الماضى لتصل إلى 1727 دولارا للأوقية فى التعاملات الفورية وحوالى 1720 دولارا للأوقية عند تسوية عقود المعدن النفيس الأميركية.

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.