أسعار الذهب اليوم فى مصر الأحد 14-2-2021 واستقرار عيار 21

واصلت البورصة العالمية للمعادن إغلاقها لليوم الثاني على التوالي وذلك للإجازة الأسبوعية ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 14-2-2021، خلال بداية تعاملات اليوم بشكل واضح على مدار اليوم في سوق الذهب المحلية بمحال الصاغة بمصر.

واستقر سعر الذهب في مصر ، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا نحو 797 جنيها، وهي نفس أسعاره خلال بداية تعاملات اليوم، غير شاملة المصنعية بمحال الذهب ولدى الصاغة. الذهب

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر نهاية تعاملات اليوم الأحد 14-2ـ2021

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (911 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24، الآن خلال التعاملات اليومية، ليسجل 911 جنيهات علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لان جودته اعلى

سعر جرام الذهب عيار 21 (797 جنيها)

فيما واصل سعر جرام الذهب عيار 21، الاستقرار بشكل ملحوظ في منتصف التعاملات ليسجل الآن 797 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (683 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 683 جنيهًا فى التعاملات الآن في سوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6376 جنيها)

سعر الجنيه الذهب في مصر سجل 6376 جنيها ، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبي

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 حتي الآن ليسجل نحو 27330 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 911 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1824 دولارات.

الصاغة : الوقت الحالى الانسب للشراء مع هبوط الأسعار

وقال وصفي أمين واضف رئيس شعبة الذهب بالغرقة التجارية، إن الوقت الحالي هو الانسب للشراء لاسيما، أن سعر الذهب في مصر متدني للغاية وهي الفرصة الافضل للشراء.

يذكر أنه من المقرر أن يستمر سعر الذهب في مصر عند الاستقرار على مدار اليومين السبت والأحد لعدم وجود تداول مما يعد فرصة للشراء، على خلفيه تراجع السعر بالتزامن مع هبوط الطلب على المعدن الأصفر في ظل الركود الاقتصادي

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

