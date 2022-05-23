أسعار الذهب اليوم عيار 21 يقفز 45 جنيها للجرام في التعاملات

قفزة قوية بشكل ملحوظ خلال أول أيام التداولات سجلتها أسعار الذهب اليوم عيار 21 خلال تعاملات الإثنين 23-5-2022 بقيمة تصل إلى 45 جنيها، حيث ارتفع السعر 25 جنيها صباح اليوم، وارتفع مجددا منتصف اليوم بقيمة 20 جنيها لكل جرام على خلفيه صعود سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن.

ووفقا لبعض التجار ، فإن سعر الذهب اليوم سجل صعود غير متوقع مع صعوبة توقع مسار المعدن الاصفر ، لتسجل أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا تحقيق مكاسبه ، ويسجل نحو 1065 جنيه للجرام، بعد تسجيله صباح اليوم نحو 1045 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 23-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1215 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الان بقيمة نحو 20 جنيهات ، وهو الاعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1215 جنيها للجرام الواحد

سعر جرام الذهب عيار 21 (1065 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 قفزة بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1065 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (910 جنيهًا)

كما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 910 فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8520 جنيها)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 160 جنيها ليبلغ نحو 8520 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37665 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.215 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1851 دولار.

وربحت اوقية الذهب خلال التعاملات الصباحيه نحو 20 دولار للاوقية لتواصل مكاسبها في اليوم الاول للتداول.

ويستفيد سعر الذهب محليا من صعوده عالميا بالاضافة الى سعر الدولار امام الجنية في البنوك المحليه والعرض والطلب محليا.