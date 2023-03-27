أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 يخسر 20 جنيها مع هدوء أزمة «سيليكون فالي»

كشفت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 27 مارس 2023 بواقع 20 جنيها بسوق الصاغة على خلفية انخفاض سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية بشكل قوي خلال أول أيام التداولات الأسبوعية للبورصات.

وأضافت الشعبة في تقرير عاجل لها ، أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع لمستويات 2010 جنيهات في بداية التعاملات المسائية لمحال الصاغة بمختلف المحافظات ، وسط تأكيدات من مصادر بالشعبة أن هناك انخفاضا كبيرا في الطلب والمعروض للمعدن الأصفر.

سعر الذهب

وترصد “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 27-3-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2298 جنيها بدون مصنعية

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 2010 جنيهات غير شامل المصنعية في سوق الصاغة

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 1724 جنيها بدون مصنعية

سعر عيار 14 الأقل سعرا في مصر هبط إلى 1344 جنيها للجرام بدون مصنعية

سعر الجنيه الذهب في مصر انخفض إلى 16080 جنيها

عالمياً شهدت أسعار الذهب اليوم هبوطا قويا مع بداية تداولات الأسبوع للجلسة الثانية على التوالي وسط تراجع تدريجي للمخاوف في الأسواق المالية في ظل الإجراءات التي اتخذتها السلطات لتهدئة المخاوف من حدوث أزمة في القطاع المصرفي العالمي واستقرار في مستويات الدولار الأمريكي.

وانخفضت الأسعار الفورية للذهب اليوم الإثنين بنسبة 1% تقريباً ليتداول عند مستوى 1958.96 دولار للأونصة، بعد أن شهد الأسبوع الماضي تذبذبا واضحا انتهى بإغلاق سلبي لينهي سلسلة من ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب في أسواق الذهب ، ليعاود التحركات الهابطة الحالية في أسواق الذهب والتي بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي والتى تصنف علي أنها تصحيح لجني الأرباح بعد المستويات القياسية التي سجلها الأسبوع الماضي وتسجيله أعلى مستوى منذ عام عند 2009.69 دولار للأونصة.

فيما أستقرت مستويات الدولار الأمريكي خلال جلسة اليوم بالقرب من إغلاق الأسبوع الماضي وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، وذلك بعد أربعة أسابيع متتالية من الهبوط في مستويات الدولار.

يأتي الهدوء الحالي في الأسواق المالية بعد إعلان شركة فيرست سيتيزينس المالية أنها ستحصل على جميع ودائع وقروض بنك “سيليكون فالي” من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، وهو الأمر الذي ألقى بالهدوء على الأسواق بعض الشيء لينعكس بشكل سلبي على أداء الذهب.

قرار الحصول على ودائع وقروض البنك الأمريكي المنهار “سيليكون فالي” يأتي بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات لإنهاء أزمة القطاع المصرفي وذلك سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا التي شهدت استحواذ بنك “يو بي إس” على بنك “كريدي سويس” المتعثر.