أسعار الذهب اليوم تشتعل .. والجرام يقفز 100 جنيه خلال 24 ساعة

اشتعلت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 2-3-2023 بشكل سريع لليوم الثاني على التوالي ،حيث قفز سعر عيار 21 الأكثر شيوعاً 1770 جنيه للجرام بزيادة قدرها 100 جنيه للجرام عن سعر الأمس مسجلاً ارتفاع بنسبة 5.9%.

فيما أستقرت أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية عند 30.68 جنيه لكل دولار، بالتزامن مع إعلان لجنة تسعير المنتجات البترولية عن زيادة أسعار البنزين اليوم في مصر بما يتراوح ما بين 0.75 إلى 1 جنيهاً.

الذهب

أما عن سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 1520 جنيهاً للجرام في سوق الصاغة المحلية.

أما عن سعر الذهب عالمياً ،فقد عاودت الأسعار الانخفاض في الأسواق العالمية بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب، دفعته لتسجيل أعلى مستوى في أسبوع، قبل أن يعود اليوم إلى التراجع مجدداً، تحت وطأة قوة الدولار الأمريكي الذي وجد الدعم من تصريحات جديدة لأعضاء الفيدرالي.

انخفضت أسعار الذهب الفورية خلال تداولات اليوم الخميس بنسبة 0.3%، ليسجل أدنى مستوى عند 1829.92 دولار للأونصة، ويتداول وقت كتابة التقرير عند 1832.05 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد ارتفاع سعر الأونصة يوم أمس بنسبة 0.5%، بعد أن سجلت أعلى مستوى في أسبوع عند 1844.47 دولار للأونصة.

فقد الذهب الزخم الذي دفعه إلى الارتفاع منذ بداية هذا الأسبوع،والذي تمثل في دخول الدولار الأمريكي في تصحيح سلبي ساعد الذهب على التعافي المؤقت، قبل أن يعود اليوم الخميس إلى التراجع مجدداً.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3%، بعد أن عانى من انخفاض كبير يوم أمس بنسبة 0.6%، يأتي التعافي اليوم في مستويات الدولار، بعد تصريحات من قبل عضو البنك الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشماري، الذي ترك الباب مفتوحاً لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي القادم في مارس الجاري.

تأتي تصريحات كاشكاري بعد سلسلة من التصريحات لأعضاء آخرين في الفيدرالي تفيد أن البنك مصر على الوصول إلى مستهدف التضخم عند 2% ،وأن هذا لن يتحقق إلا بارتفاعات متتالية في أسعار الفائدة وضرورة استقرارها فوق 5% لفترة أطول من الوقت.