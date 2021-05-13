أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر 13-5-2021

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13-5-2021 ارتفاعا في بداية التعاملات اليومية، في محالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية، وذلك خلال أول أيام عيد الفطر ، على خلفية صعود سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل كبير فى بورصة المعادن العالمية، عند أعلى مستوى في 3 أشهر.

وصعد سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم بنحو جنيه، ليسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 801 جنيه للجرام ، مقارنة بالأسعار خلال التعاملات امس والتى سجلت 792 جنيها غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 13-5-2021 ؛

سعر جرام الذهب عيار 24 (915 جنيها)

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليبلغ الجرام 915 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (801 جنيها)

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعا بشكل ملحوظ ليسجل 801 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (686 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 686 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6408 جنيهًا)

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر في التعاملات نحو 6408 جنيهات ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28365 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 915 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1851 دولارًا ببداية التعاملات.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.