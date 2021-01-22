أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-1-2021 وعيار 21 يتراجع 6 جنيهات

عاودت أوقية الذهب الهبوط في بورصة المعادن العالمية بلندن، ليتراجع معها أسعار المعدن الأصفر اليوم في مصر بشكل كبير في نهاية التعاملات المسائية بعد تسجيلها استقرارا بداية التعاملات في السوق المحلية لمحال الصاغة.

وقال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الذهب اليوم في مصر سجل تراجعا بنحو 6 جنيهات للجرام عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا ليبلغ سعر الجرام نحو 810 جنيهات، مقارنة بنحو 816 جنيها في التعاملات الصباحية، غير متضمنة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

أسعار الذهب فى مصر

وتنشر”المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الجمعة 22-1-2021.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (925 جنيهًا)

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل تراجعا في التعاملات اليومية ليصل إلى 925 جنيها وهو العيار الأعلي في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (810 جنيهات)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات ، ليبلغ نحو 810 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (695 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 18 انخفاضه الى 695 جنيها فى التعاملات الآن بسوق الذهب.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6480 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6480 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشار.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 27750 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 925 ألف جنيه اليوم.

وهبطت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن ليسجل 1850 دولارا.

الصاغة: هبوط سعر الذهب في مصر مع تراجع الطلب

وقال نجيب لـ”المال”، إن هناك تراجعا كبيرا في سعر الذهب في مصر خلال الساعات الحالية نتيجة عملية جني الارباح بالاضافة الى صعود سعر الدولار الامريكي امام باقي العملات مما جذب الاستثمار فيه وهبط بالمعدن الاصفر.

وأضاف أن أوقية الذهب قد تعاود الصعود بشكل ضعيف خلال باقي تعاملات اليوم ، كما ان تراجع السعر قد يزيد من الطلب على الذهب