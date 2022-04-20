أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-4-2022 .. وعيار 21 يخسر 3 جنيهات

هبطت كافة أعيرة المعدن الاصفر ليتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصراليوم الأربعاء 20-4-2022 بشكل ملحوظ في مطلع تعاملات سوق الصاغة الصباحية بمختلف المحافظات الآن ، بعد هبوط الأوقية 15 دولارا في تعاملات البورصة العالمية للمعادن وسط التذبذب صعودا وهبوطا وتحرك الدولار امام الجنية.

وفقد جرام الذهب اليوم في مصر 3 جنيهات في التعاملات الان ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1042 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات امس التى سجلت 1045 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 20-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1191 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف، ليسجل 1191 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1042 جنيه)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بهبوط اوقية الذهب ليتراجع نحو جنيها على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 1042 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (891 جنيهًا)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 891 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8336 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 24 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 8336 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 36921 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.191 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1948 دولار صباح اليوم.