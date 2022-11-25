أسعار الذهب العالمية نحو مكاسب أسبوعية وسط آمال بإبطاء الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع الفائدة

سجلت أسعار الذهب صعودًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتمضي في طريقها نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، إذ تلقّت دعمًا من هبوط سعر الدولار الأمريكي بفعل مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبطئ قريبًا وتيرة رفع أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1758.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0223 بتوقيت جرينتش، وارتفع 0.5% حتى الآن هذا الأسبوع، كما ارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1758.30 دولار.

واستقرت أسعار الفضة عند 21.51 دولار، لكنها ارتفعت بنحو 3% خلال الأسبوع.

وأظهر محضر اجتماع الأول والثاني من نوفمبر الحالي، أمس الأول الأربعاء، أن “أغلبية كبيرة” من صانعي السياسة في المركزي الأمريكي اتفقت على أنه “من المحتمل أن يكون من المناسب قريبًا” إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ووضع هذا الدولار على مسار انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.

وأعلن المركزي الأمريكي رفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي 75 نقطة أساس، في وقت سابق من هذا الشهر، ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن يرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر.

ويُعدّ الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدِن النفيس الذي لا يدر عائدًا ثابتًا.

ولم يشهد البلاتين تغيرًا يُذكر عند 988.08 دولار، في جين ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1883.40 دولار.