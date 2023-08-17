أسعار الذهب العالمية عند ذروة 5 أشهر مع صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية

لامست أسعار الذهب العالمية أدنى مستوياتها في 5 أشهر، يوم الخميس، مع اكتساب الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية زخمًا، بعد بيانات اقتصادية قوية، في الآونة الأخيرة، عزَّزت التوقعات بأن يستمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد سياسته النقدية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1891.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0141 بتوقيت جرينتش، مسجلًا أدنى مستوياته منذ 15 مارس.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1921.80 دولار للأوقية.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو أن “معظم” صانعي السياسة بالبنك لا يزالون يعطون الأولوية لمكافحة التضخم، في حين أشار “بعض المشاركين” إلى المخاطر الاقتصادية لرفع أسعار الفائدة أعلى من اللازم.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها في عشرة أشهر، مما دفع الدولار لأعلى مستوياته منذ منتصف يونيو، وأبعد المستثمرين عن الذهب الذي لا يدرّ عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.2% إلى 22.42 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 882.50 دولار، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ أكتوبر، وهبط البلاديوم 0.3% إلى 1205.70 دولار.